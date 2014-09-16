В Харькове из-за сообщения о минировании станции метро эвакуированы 75 человек

Как сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, информация о закладке взрывчатки поступила в милицию сегодня, 16 сентября, около 12.25.

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На месте происшествия работали руководство харьковской милиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, взрывотехническая и кинологическая службы. Обследование станции и прилегающей территории длилось несколько часов, была осмотрена территория площадью более 5 тыс. кв. м.

Никаких взрывных устройств или других опасных предметов и веществ обнаружено не было. В настоящее время милиция устанавливает лица, причастные к совершению вышеуказанного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, в течение июля-сентября неизвестные сделали более 10 сообщений о минировании станции метро «Завод им. Малишева», возле которой находится завод, производящий танки и БТРы для украинской армии и Нацгвардии. Ни разу информация о наличии взрывчатки не подтверждалась.