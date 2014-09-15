Во Львове за полчаса "заминировали" вокзал, воинскую часть и торгово-промышленную палату

Во Львове сегодня в течение 30 минут поступило три анонимных сообщения о минировании Центрального железнодорожного вокзала (площадь Дворцовая), территории воинской части Национальной гвардии Украины (ул. Стрыйская), Львовской торгово-промышленной палаты (ул. Стрыйская).

Как сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, сегодня в 11.15 в воинскую часть Национальной гвардии Украины позвонил по телефону неизвестный мужчина, который сообщил, что территория и здание части заминированы.

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В течение последующих 30 минут было зафиксировано еще два анонимных сообщения о минировании - дежурному центрального железнодорожного вокзала „Львов” и в офис Львовской торгово-промышленной палаты.

В указанное место прибыли подразделения сил гражданской защиты города и области, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы милиции, медики „скорой” и работники других подразделений, которые задействуют в подобных случаях.

Осуществляется эвакуация людей.

С начала июня в городе Львове зафиксировано более 50 анонимных сообщений о минировании объектов в городе. Как установили правоохранители, большая часть этих сообщений поступила из зоны АТО. С начала сентября зафиксировано около 10 сообщений о минировании во Львове.