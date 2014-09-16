Заключенные в Крыму просят "переселить" их в тюрьмы Украины — Климкин
Четыреста крымских узников просят перевести их отбывать наказание в тюрьмы Украины.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Gazeta.ua.
Климкин отметил, что проблемы аннексированного Крыма очень активно рассматриваются в международных организациях, а также уполномоченными по правам человека.
"Буквально сегодня у меня была очень интересная встреча по поводу четырехсот заключенных, которые написали заявления с просьбой перевести их отбывать заключение в Украине", - рассказал министр.
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По его словам, крымская проблематика не только системная.
"Она имеет очень много вещей и людей, над судьбами которых мы сейчас работаем", - подчеркнул глава МИД Украины.
Кроме того, Климкин заявил, что украинская власть продолжает говорить о Крыме с ведущими странами мира.
"Мы ведем диалог и с ЕС, и с США, и со всем миром для того, чтобы была четко установлена политика непризнания аннексии Крыма. Политика непризнания в том смысле, как работала политика непризнания по отношению к балтийским странам, которая позволяет учесть политический компонент и позволяет подавать иски в суды", - отметил министр.