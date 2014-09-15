В МИД России уже заговорили о правах русскоязычных в Прибалтике

Такую позицию России выразил уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов на конференции российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии.

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"Международное сообщество должно решительно воспрепятствовать дальнейшему грубому ущемлению прав русскоязычного населения в странах Прибалтики, нарастанию и без того зашкаливающей политизированной русофобии", - сказал в ходе выступления Константин Долгов.

"Не станем мириться с ползучим наступлением на русский язык, которое мы наблюдаем в Прибалтике. Считаем известные шаги латвийских и эстонских властей, направленные на ущемление статуса и положения русского языка, грубым нарушением прав человека", - заявил представитель МИДа.

По словам Константина Долгова, в МИДе считают неприемлемым тот факт, что представители национальных меньшинств в странах Балтии не имеют возможности общаться на родном языке с властями, а также использовать родной язык в топографических названиях. "Более 50% населения, проживающего в крупнейших латвийских городах, по своему этническому составу является русскоязычным. Это – вопиющий факт попустительства грубейшему попранию прав человека в самом сердце цивилизованной Европы" - отметил Константин Долгов.

Кроме того, представитель российского МИДа выразил недовольство относительно получения гражданства в Латвии и Эстонии. "Острой остается проблема массового безгражданства в Латвии и Эстонии…Требуем от международного сообщества оказать решительное воздействие на латвийские и эстонские власти с тем, чтобы это позорное явление было навсегда удалено из Европы", - сказал Константин Долгов.

Также представитель российского МИДа выразил озабоченность ростом неонацистских и ксенофобских настроений в Европе, приводя в пример развития событий в Украине после "антиконституционного переворота" и "вооруженного захвата власти".

"Линия украинских ультрарадикалов и неонацистов на построение "этнически чистого" украинского государства – всегда была неприкрытой. Конкретных фактов и подтверждений тому можно найти множество", - подчеркнул Константин Долгов.