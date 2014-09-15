Украинский фильм "Племя" одержал победу на Миланском кинофестивале

Главный приз фестиваля фильм «Племя» разделил с картиной Navajazo режиссера Рикардо Силвы, сообщает Телекритика. По словам жюри, решение наградить две ленты далось судьям непросто, поскольку обе ленты расширяют границы киноязыка и жанров.

15 сентября состоится премьера фильма «Племя» в Париже. Среди ожидаемых гостей показа - французские режиссеры Гаспар Ное («Необратимость») и Бруно Дюмон («Фландрия»).

Читайте такжеГруппа фильма «Племя» выявила нарушения в голосовании Украинского Оскаровского комитета Фильм «Племя» будет представлен в официальной программе Pearls («Жемчужины») 62-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания), который пройдет 19-27 сентября, а также был представлен в программе Discovery («Открытие») 38-го Международного кинофестиваля в Торонто (Канада).

Ранее лента «Племя» получила три приза конкурсной программы «Неделя критики» Международного Каннского кинофестиваля.

В украинский прокат лента вышла 11 сентября. Увидеть «Племя» можно на экранах 36 кинотеатров.