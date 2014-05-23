Украинский фильм получил Гран-при параллельной конкурсной программы Канн

Его фильм "Племя" взял три награды: гран-при, приз фундации Ган и приз "Открытие".

Об этом сообщает собственный корреспондент LB.ua.

Дебютный фильм Слабошпицкого "Племя" – единственный украинский фильм, который принимает участие в конкурсных программах в этом году в Каннах.

Читайте такжеУкраинский павильон в Каннах пришлось расширить из-за наплыва зрителей"Племя" снято на языке жестов и идет без субтитров и голосовых комментариев. По сюжету, молодой парень приезжает учиться в интернат для слабослышащих, вступает в группировку под названием "Племя" и влюбляется в девушку.

Предварительная дата выхода фильма в украинский прокат – 11 сентября 2014 года.

"Племя" также претендует на награду за лучший дебют. Обладатель приза "Золотая камера" станет известен на церемонии закрытия фестиваля, 24 мая.