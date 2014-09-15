Боевики "ЛНР" хотят запретить ввоз в область продуктов из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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Читайте такжеБоевики начали переводить школы на Луганщине на "российскую программу""Это не позволяет удовлетворить потребности жителей города в продовольственных товарах. Зато террористы планируют запретить ввоз продуктов из других регионов Украины в пользу продукции из Российской Федерации", - сказал Лысенко.

Как сообщалось, боевики блокируют поставки гуманитарной помощи в Луганск.