У Порошенко рассказали, что из-за боевиков в Луганск не могут доставить гуманитарную помощь

Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко рассказала ТСН.ua, что боевики не дают Красному Кресту доставить в Луганск, который больше всего страдает от гуманитарной катастрофы, украинскую "гуманитарку".

"Украинская власть еще в начале августа сформировала большой, 800 тонн, гуманитарный груз, передала Красному Кресту, чтобы тот в свою очередь передал в Луганск. В то же время боевики не взяли на себя ответственность за предоставление гуманитарного коридора и при содействии логистике в доставке этого груза", - отметила она.

Таким образом, 100 тонн из этого гуманитарного груза Красный Крест передал переселенцам, которые вышли из оккупированных зон и находящихся на территориях Луганщины, подконтрольных украинской власти. Речь идет в первую очередь о продуктах питания, которые быстро портятся (овощи, хлеб).

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"Другая гуманитарная помощь, которая должна быть доставлена жителям Луганска, находится на складах в Старобельське и Северодонецке. Это теперь является ответственностью Красного Креста направить ее в Луганск. И ждет Красный Крест той ситуации, когда боевики предоставят возможность беспрепятственно направить этот груз. Боевики делают это (препятствуют прохождению груза, - ред.) для того, чтобы страдали самые незащищенные слои населения - инвалиды, пожилые люди, - которые остаются без гуманитарной помощи", - добавила Ирина Геращенко.

Также нардеп отметила, что большую работу делают волонтеры, которые, рискуя своей жизнью, очень часто передают гуманитарный груз партизанскими тропами.

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Как сообщалось ранее, помощь от Красного Креста в Украине растаможивали три месяца. Гуманитарную помощь на миллион евро Красный Крест Германии передал своим украинским коллегам. В грузе было семь машин, в том числе три грузовика и одна "скорая".