Вчера в Мариуполе со стороны аэропорта снова стреляли

Как сообщили местные жители, звуки, похожие на залпы пушек периодически раздавалась недалеко от города со стороны аэропорта, пишет 0629.

В частности, стрельба была слышна в Приморском районе города.

Читайте такжеБоевики активизировали разведку вокруг МариуполяМежду тем, в батальоне "Азов" сообщили, что в это время проводились учебно-тренировочные стрельбы, которые не угрожают безопасности мариупольцев.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе были задержаны диверсанты, готовившие теракты на стратегических объектах города.