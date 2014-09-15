Вчера в Мариуполе со стороны аэропорта снова стреляли

14:14, 15 сентября 2014
Общество
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Вчера жители Мариуполя снова слышали артиллерийскую стрельбу.

REUTERS

Как сообщили местные жители, звуки, похожие на залпы пушек периодически раздавалась недалеко от города со стороны аэропорта, пишет 0629

В частности, стрельба была слышна в Приморском районе города.

Читайте такжеБоевики активизировали разведку вокруг МариуполяМежду тем, в батальоне "Азов" сообщили, что в это время проводились учебно-тренировочные стрельбы, которые не угрожают безопасности мариупольцев.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе были задержаны диверсанты, готовившие теракты на стратегических объектах города.

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