В Мариуполе задержали диверсантов, готовивших теракты на стратегических объектах города

В Мариуполе Служба безопасности Украины задержала вооруженных членов диверсионной группы, которые готовили теракты на стратегических объектах города.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по результатам спецоперации контрразведка СБУ в г. Мариуполь задержала членов диверсионной группы – гражданина РФ Анискина Р.А., 1964 г.р., и гражданина Украины «С», 1966 г.р., а также их сообщницу – гражданку Украины, члена т.н. «парламента ДНР».

Злоумышленники планировали диверсии на стратегических объектах Мариуполя с целью дестабилизации ситуации в городе и распространения среди населения панических настроений.

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Установлено, что руководство группой осуществлялось главарями т.н. «ДНР» и представителями ФСБ РФ.

Во время захвата указанных лиц работники СБУ изъяли у них 4 автомата АК-74, большое количество боеприпасов, 4 огнемета РПО-А «Шмель», 3 гранатомета РПГ-22, 2 мины с детонаторами.

Продолжаются оперативно-следственные действия, обыски, допросы. Устанавливаются сообщники.