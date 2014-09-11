В Киеве, Одессе и Харькове проводят больше всего протестных акций в Украине - исследование

Такие данные исследования сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал заместитель директора Центра исследования общества Владимир Ищенко.

«Через полгода после свержения Януковича протестная активность в Украине хотя и спала но, все еще остается на высоком уровне», - сказал Ищенко.

По его словам, по результатам исследования в течение августа в Украине зафиксировано по меньшей мере 690 протестных событий в то время, как за аналогичный период 2012-2013 гг. их было соответственно 271 и 297.

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«Количество протестных событий в августе даже в 1,5-3 раза превышает среднемесячный показатель за «домайдановский» период в прошлом году, кроме Восточных областей и аннексированного Крыма», - отметил Ищенко.

При этом он заметил, что больше всего (больше чем в три раза) абсолютное количество протестных акций зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Среди населенных пунктов по количеству протестов лидерами является Киев (85 событий), Одесса (51) и Харьков (35). При этом численность протестов в августе была не намного меньше, чем в среднем за «домайдановский» период 2013 года - 20% протестов собрали свыше 100 участников, в то время как в прошлом году этот показатель был равен 24%.

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Что касается тематики протестов, то, как отметил социолог, из общего количества всего 22% касались тех или других социально-экономических вопросов. "Вместо этого самыми популярными тематиками протестных акций были вопросы идеологически-патриотического характера (54%). А именно: выступления "за единую Украину", против России и российской интервенции. И что характерно, такого рода протесты преобладали во всех регионах кроме Киева, где активнее велась политическая борьба", - отметил Ищенко. В общем, добавил он, вопросы, которые можно было бы назвать "требованиями Майдана" (люстрация, борьба с коррупцией и защита гражданских свобод) значительно реже выдвигались во время протестов, чем патриотические темы. По мнению Ищенко, возвращение к этим темам следует ожидать после того, как разрешится в позитивном плане ситуация на Востоке и, когда патриотические темы будут не столь актуальными.