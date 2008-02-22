Ехануров просит Ющенко напрячь Огрызко

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО дать поручение Министерству иностранных дел определить окончательную позицию Украины в отношении Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сообщил сегодня журналистам.

«Я обратился в Министерство иностранных дел, к Президенту Украины, чтобы он обязал МИД высказать официальную позицию Украины по этому поводу», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В то же время министр отметил, что украинский миротворческий контингент в Косово продолжает выполнять свою миссию. По его словам, в зоне ответственности украинцев ситуация нормальная.

Также Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что он ежедневно в 7.45 получает доклад о ситуации в крае, а затем эти вопросы обсуждает с начальником Генштаба. «Мы эту ситуацию мониторим постоянно», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2008 года парламент Косово единогласно ратифицировал Декларацию о независимости края.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что ситуация вокруг Косово не может быть прецедентом.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 19 февраля заявил, что Украина определит свою позицию относительно статуса Косово после двусторонних консультаций со стратегическими партнерами Украины – ЕС, Россией, США.

Он отметил, что Украина исходит из того, что для решения признания или непризнания суверенитета для большинства стран еще нужно время.