Начальник ГАИ заявляет, что подчиненные обманывали его

Начальник Департамента ГАИ Сергей КОЛОМИЕЦ заявляет, что пока нет приказа об его увольнении, он будет работать.

Об этом сообщает «Газета по-киевски».

«Пока приказа нет, буду работать. Работа прекращается не по заявлению, а по приказу», - цитирует слова начальника ГАИ издание.

Также С.КОЛОМИЕЦ отметил, что сотрудник, поведение которого стало предметом разбирательства на вчерашней расширенной коллегии МВС с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, уже уволен. «Он на самом деле неприятный человек. Другие мои подчиненные скрывали, что это он, обманывали меня. Пока не хочу ничего комментировать, когда разберемся в ситуации, тогда и будут комментарии», - добавил С.КОЛОМИЕЦ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, Президент обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины С.КОЛОМИЙЦА, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя написать заявления об освобождении от должностей.

Об этом он заявил на коллегии МВД Украины после того, как председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК рассказал об одном из случаев на дороге, свидетелем которого он стал лично.