Ющенко благословил милицию на беспощадную борьбу с нарушителями ПДД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Министерство внутренних дел мобилизоваться в вопросе обустройства автодорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на коллегии МВД Украины.

«Министра я прошу в этих заданиях установить график», - сказал Президент. При этом он объяснил, что до сих пор, начиная с прошлой коллегии МВД, не выполнены первоочередные задачи по ликвидации аварийности на дорогах. К этому он отнес необходимость установления свыше 21 тысячи дорожных знаков, установление светофоров и тому подобное.

«Я убежден, если этого захочет милиция, эти знаки будут стоять на третий день… Это что, проблема?», - риторически спросил Президент. При этом он добавил: «Если не хватает денег, звоните по телефону в Секретариат Президента, я буду подсказывать, где брать деньги».

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил, что выступает «за жесткое усиление ответственности людей, которые нарушают правила… Эта борьба должна быть просто беспощадной». В контексте сказанного глава государства, обращаясь к сотрудникам МВД, попросил их мобилизовать все усилия для этого.

Он также выразил убеждение, что то сотрудничество, которое сегодня установилось между МВД и судебной ветвью власти в вопросе привлечения к ответственности нарушителей Правил дорожного движения, должно продолжаться.

«Тот союз, который существует между работниками МВД и судебной системой, должен быть, пока не внесут изменения в законодательство (по усилению ответственности за нарушение Правил дорожного движения – УНИАН), - сказал Президент.