Эпидемиологи предостерегают: нынешний грипп дает серьезное осложнение

Заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ констатирует, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине растет, хотя пик эпидемии гриппа и респираторных инфекций еще не зафиксирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения Украины.

“Заболеваемость больше всего растет в возрастной группе от 7 до 14 лет. Это является основной причиной того, что ограничительные меры вводят именно в школах. В настоящее время в Украине закрыто более 2 тысяч 400 школ, в которых обучаются свыше 1 миллиона 800 тысяч учеников. А эпидемический порог превышен в Виннице, Чернигове и Львове”, - сообщила Л.МУХАРСКАЯ.

По ее словам, в европейских странах уровень заболеваемости уже снижается, поэтому стабилизации в Украине следует ожидать через неделю-две.

В свою очередь, директор Украинского центра гриппа Минздрава Украины профессор Аркадий ФРОЛОВ отметил, что в этом году в Украине циркулируют, преимущественно, вирусы типа В. “Они характеризуются медленным течением. Потому эпидемический процесс в этом году затянулся. Видовая структура эпидемии в 2008 году - около 40% вирус гриппа типа В-Малайзия, который до сих пор не выделяли. 55% приходится на вирус типа А-Соломоновы острова, который циркулировал скрыто. То есть особенность нынешнего эпидемического процесса - он более растянут, но более активен по сравнению с прошлым годом”, - сообщил А.ФРОЛОВ.

По его словам, инкубационный период вируса гриппа от 3-4 часов до нескольких суток. Вирус типа В отличается своим более “мягким” отношением к человеку - он дает мягкое течение инфекционного процесса, клинические проявления менее выражены. Вирус типа А - более агрессивный, высокопатогенный, имеет высокую контагеозность и грозит серьезными осложнениями.

Руководитель Управления материнства, детства и санаторного дела Минздрава Владимир БОНДАРЕНКО подчеркнул, что 50% всех больных гриппом и ОРВИ - дети. “Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что растет количество больных детей от 0 до 2 лет. Это тот возраст, когда иммунная защита очень слаба”, - заметил В.БОНДАРЕНКО. Он также обратил внимание на то, что нынешний грипп имеет свои особенные клинические проявления, в частности, дает серьезное осложнение – пневмонию, которая развивается без привычных симптомов. “Данные типы вируса предопределяют бессимптомное течение воспаления легких. Поэтому если температуру не удается сбить на протяжении 3-4 дней, а интоксикация нарастает, следует немедленно обратиться к врачам, чтобы исключить наличие пневмонии”, - заметил В.БОНДАРЕНКО.

Он призвал не заниматься самолечением, и уже с первых часов болезни обращаться к медикам. К тому же, все поликлиники в Украине, по словам В.БОНДАРЕНКО, переведены на 7-дневную рабочую неделю.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Украине госпитализированы с диагнозом “грипп” или ОРВИ 296 человек, из них 259 - дети, случаев смерти не зафиксировано. “Свои положительные результаты дало закрытие школ, прервав цепь передачи инфекции. Потому такая мера очень эффективная и нужная”, - считает В.БОНДАРЕНКО.

Л.МУХАРСКАЯ подтвердила действенность карантинных мероприятий, однако добавила, что следует на законодательном уровне ввести определенные правила установления карантина, в частности, продумать, каким образом обеспечить, чтобы во время карантина дети не оставались дома без присмотра взрослых. «Возможно, нужно выдавать родителям справку из поликлиники», - добавила она. На вопрос, будет ли продлен карантин, Л.МУХАРСКАЯ ответила, что решение по этому вопросу будет принимать местная власть.