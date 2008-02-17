Александра Николаенко прилетит в Киев

18 февраля ночью в Киев должна прилететь Александра Николаенко - президент национального конкурса "Мисс Украина Вселенная-2008" со своим американским супругом-миллиардером Филом Раффином. Такую информацию "Сегодня" сообщила пресс-атташе Николаенко Анна Филимонова. Дональд Трамп - известный миллиардер и друг семьи - компанию им не составил, хотя и обещал.

Так в первый день Александра должна посетить киевскую школу-интернат № 15, где вручит 35 воспитанникам именные сертификаты на сумму 10 тысяч гривен, подтверждающие открытие депозитного накопительного личного счёта в банке. Этими средствами дети смогут воспользоваться по достижении совершеннолетия или по мере необходимости - на лечение (дети страдают ДЦП).

20 февраля в столичном "Альта-Экспо" пройдет финал "Мисс Украина Вселенная", где темнокожая красотка Наоми Кэмпбелл выберет самую красивую украинку. Топ-модель должна прилететь в Киев уже в день конкурса.