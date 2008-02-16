Как покончить с ”черными зарплатами”

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О едином социальном налоге». Его авторы – народные депутаты Т.Стецькив, В.Стретович, Л.Оробец и В.Марущенко.

Проектом предусматривается введение с 1 января 2009 года единого социального налога в размере 15% доходов наемных работников. Максимальная величина оплаты труда в качестве объекта налогообложения ограничивается 100 размерами минимальной зарплаты.

Предусмотрен Государственный реестр социального страхования, который будет вести центральный налоговый орган.

Планируется следующее распределение средств от единого социального налога:

Пенсионный фонд Украины – 86,5%;

Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы – 5,0%;

Фонд социального страхования Украины по временной утрате трудоспособности – 8,5%.

Единый социальный налог не включает в себя страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев, которые платятся отдельно.

Принятие такого единого социального налога, по мнению авторов законопроекта, обусловлено необходимостью вывода из тени выплат заработной платы.

Напомним, с этой же целью с 2004 года в Украине была отменена действующая ранее прогрессивная шкала налогообложения физических лиц и введена единая ставка – 13% (с 2007 года – 15%). В данном законопроекте о едином социальном налоге предусмотрено более чем двукратное уменьшение отчислений в Пенсионный и иные социальные фонды. Что улучшит положение работодателей, но может существенно снизить объемы поступлений средств, предназначенных для выплат пенсий и на другие социальные нужды.