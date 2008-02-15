Минэкономики разработало план антиинфляционных мер

Министерство экономики Украины при участии заинтересованных центральных органов исполнительной власти разработало и подало в Кабинет Министров Украины проект плана антиинфляционных мер.

Как сообщает Правительственный портал, эти меры направлены на: усиление эффективности денежно-кредитной и бюджетной политики в направлении снижения инфляционного давления, сформированного избыточным спросом;

уменьшение временных дисбалансов на продовольственных рынках, недопущение необоснованного повышения цен на отдельные социально важные товары;

повышение эффективности администрирования цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального хозяйства;

развитие финансового и фондового рынков, повышение эффективности процессов энергосбережения, действие которых будет способствовать уменьшению инфляционного давления в среднесрочной перспективе;

а также мероприятия по оптимизации государственной регуляции цен.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе. По мнению главы государства, инфляция, зафиксированная в Украине в январе в размере 2,9%, является наибольшей за последние 7 лет и, по данным Нацбанка, годовой размер инфляции может составлять 19,4%. “Я бы сказал, что это первый колокольчик и чрезвычайно серьезный. Это вызов, которого не был за последние 7-8 лет”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент обратился к правительству и Национальному банку с просьбой срочно разработать план антиинфляционных мер.