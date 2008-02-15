Что? Где? Когда? Украинский вариант
17:28, 15 февраля 2008Общество
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18 февраля в 14.30 - в студии Первого Национального (ул. Мельникова, 42) состоится запись программы «Что? Где? Когда?».
- в 16.20 - пресс-конференция на тему: «Что? Где? Когда?» Украинский вариант». Участники: Виталий Докаленко, президент Национальной телекомпании Украины; Александр Андросов, ведущий программы «Что? Где? Когда?»; Леонид Черненко, продюсер проекта «Что? Где? Когда?»; Илья Новиков и Равшан Аскеров, игроки российского элитарного клуба "Что? Где? Когда?". Нужна аккредитация
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