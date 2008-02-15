Столичная ГАИ ввела в Киеве еще одно ноу-хау

Столичная Госавтоинспекция с начала февраля ввела в Киеве еще одну новую форму работы подразделений ГАИ, направленную значительно улучшить безопасность дорожного движения в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, ситуация на автодорогах столицы всегда была непростой, поэтому руководством ГАИ принято решение кардинально изменить подход к ее решению.

Как отметил С.КОЛОМИЕЦ, с этой целью вся территория Киева разделена на участки, которые закреплены за конкретными сотрудниками ГАИ - от рядового до начальников всех рангов.

Объясняя новый принцип работы, С.КОЛОМИЕЦ информировал, что, прежде всего, сотрудники ГАИ выезжают на закрепленные за ними улицы в утренние и вечерние «часы пик». В случае возникновения осложнения дежурному поступает своевременная и реальная информация о дорожной обстановке и, в случае необходимости, немедленно принимаются меры для ее улучшения.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, «это что-то вроде работы участкового инспектора, которого должны знать на его территории все». А поэтому об эффективности работы инспекторов ГАИ и соответствующей оценке их работы будет свидетельствовать состояние аварийности на его участке и результаты опроса общественного мнения.

Как отметил С.КОЛОМИЕЦ, с момента введения такой работы уже прослеживается снижение аварийности в столице на 25%.

Кроме того, добавил он, постоянный контроль за дорожной ситуацией в целом способствовал уменьшению задержек в движении транспорта.