Авария на шахте в Макеевке: под обрушение попали четверо горняков

В Макеевке на шахте "Чайкино" (ГП "Макеевуголь") под обрушение попали четверо горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 5-00 утра 15 февраля во 2-м западном вентиляционном штреке пласта М3 при выполнении работ по проведению выработки произошло обрушение пород кровли . Под обрушение попали четверо горнорабочих.

Всего в момент аварии в шахте находилось 58 человек, непосредственно на аварийном участке – 19 горняков.

По вызову на шахту прибыли три отделения горноспасателей со спецтехникой и бригада врачей реанимационно-противошоковой группы. В результате действий горноспасателей к 8-00 двое горняков были извлечены из-под обрушения в удовлетворительном состоянии. Поиски еще двух горняков продолжаются.