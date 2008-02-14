Минюст планирует расширить сеть ПТУ в местах лишения свободы

В 2008 году планируется расширить сеть существующих и создать новые профессионально-технические учебные заведения, которые будут действовать на базе учреждений исполнения наказаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом сказал первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК во время посещения Белоцерковской исправительной колонии № 35.

«Осужденные должны быть готовы к полноценному возвращению в общество. Для избежания рецидивов преступлений государство должно позаботиться о профессиональной подготовке и ресоциализации тех, кто в будущем выйдет на свободу», - отметил первый заместитель министра юстиции.

По словам Е.КОРНИЙЧУКА, начиная с текущего года в Украине начнется комплексное реформирование всей пенитенциарной системы. В частности, Минюст совместно с Департаментом по исполнению наказаний уже разработал концепцию законодательного, материально-технического и гуманитарного усовершенствования деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы.

«Мы приложим все возможные усилия для того, чтобы наши учреждения исполнения наказаний отвечали мировым стандартам, чтобы количество жалоб о нарушениях прав или жестокости по отношению к осужденным, которые направляются в международные институты, свести к минимуму», - сказал первый заместитель министра юстиции.

Е.КОРНИЙЧУК ознакомился с подготовкой кадров для Департамента по исполнению наказаний, которое осуществляется на базе Белоцерковского училища профессиональной подготовки.

Руководству училища было предложено создать экспериментально-практическую лабораторию с целью разработки и апробирования концепции прогрессивной системы отбывания наказания, а также провести исследование актуальных проблем деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (сформировать информационно-ресурсный центр по исследуемым проблемам). Рекомендовано пополнить библиотечный фонд училища учебно-методической литературой. А также создать на базе библиотеки училища информационный центр со свободным доступом слушателей к ресурсам сети Интернет.

Е.КОРНИЙЧУК также сообщил, что сегодня рассматривается вопрос образования в Украине специализированного высшего учебного заведения, которое будет готовить кадры для работы в системе исполнения наказаний.