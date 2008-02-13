Днестровскую воду продолжают усиленно хлорировать

С учетом загрязнения Днестра сбросом канализационных стоков в Тирасполе сотрудники одесского водоснабжающего предприятия «Инфоксводоканал» продолжают усиленно хлорировать воду, подаваемую в дома одесситов и жителей близлежащих городов.

«Сегодня, как и 12 февраля, уровень хлорирования воды, по согласованию с санэпидемстанцией, повышен на 50%», - заявил заместитель директора предприятия «Инфоксводоканал» Олег ВОЙТЕНКО, выступая на заседании постоянной депутатской комиссии Одесского горсовета по экологии и чрезвычайным ситуациям.

Очищать воду при помощи облучения ее ультрафиолетом, по его словам, „на водозаборной станции „Днестр” невозможно. Поскольку пилотный проект из-за отсутствия средств на водозаборной станции не осуществлен из-за отсутствия 10-миллионных средств для осуществления проекта».

В свою очередь, заместитель начальника Одесского облуправления МЧС Анатолий ВАСИЛЬЧЕНКО заверил депутатов и журналистов, что «говорить об экологической катастрофе в связи со сбросом приднестровцами фекальных вод в Днестр нельзя. Хотя, по подсчетам специалистов, 8 февраля в Днестр было скинуто примерно 2,7 тыс. кубометров неочищенных фекальных стоков».

Населению Одессы специалисты рекомендуют кипятить воду и не менее двух часов отстаивать перед употреблением.

Вместе с тем, по словам заместителя начальника облуправления по экологии и охране природной среды Валентина КРУТЯКОВОЙ, «скорее всего, Украина не будет требовать компенсаций от Республики Молдова за загрязнение днестровской воды. Облуправление уже неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел Украины с просьбами принять меры к заключению международного соглашения с перечнем конкретных мер по предупреждению загрязнения реки. Однако до сих пор каких-либо соглашений с РМ внешнеполитическое ведомство Украины не подписывало, не имеется возможности предъявить претензии за повторный сброс фекалий в Днестр и к руководству самопровозглашенного Приднестровья».