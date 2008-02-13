В Украину прибывает военная делегация НАТО

Завтра в Украину с визитом прибывает военная делегация НАТО во главе с Председателем Военного комитета НАТО генералом Реймондом ЭНО.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы, главная цель визита военной делегации НАТО заключается в проведении военных консультаций с украинской стороной и участие в VIII Международной неделе НАТО в Национальной академии обороны Украины.

В рамках визита состоится встреча Р.ЭНО с начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом армии Украины Сергеем КИРИЧЕНКО и переговоры в составе военных делегаций.

Во время переговоров стороны планируют обсудить текущие и приоритетные пути развития сотрудничества ВС Украины с альянсом, состояние выполнения Имплементационной программы Рабочего плана Военного комитета Украина-НАТО на 2008 год.

Также С.КИРИЧЕНКО и Р.ЭНО обменяются мнениями о возможном участии подразделений ВС Украины в составе Сил реагирования НАТО и повышении оперативных возможностей видов ВС Украины.

15 февраля Р.ЭНО нанесет визит вежливости министру обороны Украины Юрию ЕХАНУРОВУ.

В тот же день он примет участие в мероприятиях VIII Международной недели НАТО в Национальной академии обороны Украины. В частности, Председатель Военного комитета НАТО выступит перед участниками мероприятия с лекцией на тему “Будущее НАТО” и примет участие в совместной с С.КИРИЧЕНКО пресс-конференции.