В конце недели в Киеве - до 15° мороза

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и мокрый снег, только в восточных областях ночью – без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, ветер будет преобладать западный, северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях, Карпатах и Крыму 6-11° мороза; днем в Украине – от 2° мороза до 3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-2 мороза, днем 4-6° тепла.

15-16 февраля в стране тоже будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег и мокрый снег, слабая метель (ночью 15 февраля на юге Правобережья, днем 16 февраля в северной части – без существенных осадков). На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура снизится ночью до 5-10° мороза, 16 февраля местами до 11-16° мороза, днем до 3-8° мороза (в Карпатах ночью до -12-17°, днем до 8-13° мороза); лишь на Закарпатье и Южном побережье Крыма ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

17 февраля преимущественно без осадков. 18 февраля ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме восточной части, пройдет небольшой снег. Температура ночью 10-16° мороза, в Карпатах и восточных областях до 18° мороза, днем 3-9° мороза (на Южном побережье Крыма ночью 4-9° мороза, днем около 0°); 18 февраля в западных и северных областях ночью 7-12°, днем 0-6° мороза.

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями, небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в столице – около 0°.

15-16 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, мокрый снег, только днем 16 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, 15 февраля местами порывы 15-20 м/с. Температура снизится ночью 15 февраля до 5-10° мороза, 16 февраля – до 9-14° мороза, днем до 3-8° мороза.

На 17-18 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег, только ночью 17 февраля преимущественно без осадков. Температура 17 февраля ночью 10-15° мороза, днем 3-9° мороза, 18 февраля ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.