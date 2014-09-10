В Донецке по-прежнему нет автобусного пассажирского сообщения с 8 городами области

В сообщении отмечается, что по состоянию на среду, 10 сентября, закрытыми остаются направления на города: Горловку, Енакиево, Шахтерск, Торез, Снежное, Марьинку, Красногоровку и Амвросиевку.

Но в ОГА сообщили, что сегодня был добавлен еще один график в движении автобусного транспорта в направлении Славянска и Святогорска. Также начали осуществлять движение автобусы по маршруту Донецк – Днепродзержинск. Осуществляется автобусное сообщение с городами Днепропетровск, Изюм, Запорожье, Мариуполь. Продолжают ходить автобусы и в Макеевку - работают маршруты №№ 111 и 121, а также г. Харцызск.Читайте такжеВ трех районах Донецка возобновились обстрелы

В облгосадминистрации также констатировали, что из-за тяжелой ситуации сложившейся в областном центре до сих пор не возобновлена работа автовокзала «Западный». В связи с этим часть маршрутов, ранее осуществлявших движение с данной автостанции, переведена на автовокзал «Южный».