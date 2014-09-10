На Черниговщине разбился самолет
09:37, 10 сентября 2014Общество
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Самолет мог потерпеть крушение из-за того, что задел линию электропередач.
Легкомоторный самолет упал на Черниговщине / ТСН
На Черниговщине разбился легкомоторный самолет «Бекас Х-32» - упал вблизи поселка Репки. Один человек погиб.
Он принадлежал бывшему военному летчику, который орошал на нем поля кукурузы, принадлежащих одному из частных предпринимателей.
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По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области, самолет скорее всего упал из-за того, что задел хвостовой частью высоковольтную линию электропередач.
50-летний пилот погиб на месте происшествия.
На Черниговщине разбился самолет
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