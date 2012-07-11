Военные летчики теперь летают вдвое больше

Об этом сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины со ссылкой на командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Байдака.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за первое полугодие в авиационных бригадах почти вдвое возросло количество проведенных летных смен. Ввиду того, что общий налет летчиков Воздушных сил вырос больше, чем в два раза, соответственно, вдвое вырос показатель налета на одного летчика», – сказал Ю.Байдак.

Он подчеркнул, что особенно ощутимый прирост летных часов отмечен у курсантов летного факультета Харьковского университета Воздушных сил. По данным Ю.Байдака, за 1 полугодие прошлого года налет на одного курсанта составлял меньше 2 часов, за 1 полугодие 2012 года – 12 часов.

«На протяжении полугодия в бригады тактической авиации стабильно поступала отремонтированная и модернизированная на предприятиях отечественного ОПК техника. Летчики сразу начинали нести на ней боевое дежурство, выполнять другие полетные задачи. Уверен, что по результатам года будет выполнена и следующая задача министра обороны – не менее 40 часов налета на экипаж по итогам года», – отметил Ю.Байдак.