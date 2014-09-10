Более 30 больниц на Донбассе полностью разрушены, 17 – повреждены

Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения говорится в сообщении Центра новостей ООН.

"Непосредственно в зоне боевых действий 32 медицинских учреждения полностью выведены из строя. 17 больниц повреждены в ходе обстрелов, однако продолжают действовать. Около 70% медперсонала были вынуждены покинуть зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

В ответ на сложившуюся ситуацию в ВОЗ готовят к поставкам медицинские средства, предназначенных для 340 тысяч человек. Речь идет о лекарствах, вакцинах, хирургических материалах и о медицинском оборудовании.

Читайте такжеС начала АТО на Донбассе уничтожено около 600 предприятийК тому же в зонах конфликта ВОЗ в сотрудничестве с украинским Красным крестом разворачивает передвижные медицинские пункты для оказания первой необходимой помощи, в том числе инвалидам.

Напомним, что в середине августа ВОЗ представила план помощи людям, пострадавшим в связи с конфликтом в восточной Украине на сумму 14 млн долл. США.