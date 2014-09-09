Из оккупированного Крыма в другие регионы переселились более 17 тысяч человек

Общее количество граждан Украины, переселенных из Автономной Республики Крым и Севастополя в другие регионы, составляет 17 тыс. 308 человек, а из района проведения АТО - 234 тыс. 588 человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"Всего временно размещено 251 тыс. 896 человек, в том числе 80 тыс. 828 детей, 34 тыс. 214 инвалидов и людей пожилого возраста. За сутки - 551 человек, в том числе 179 детей, 69 инвалидов и людей пожилого возраста", - говорится в сообщении.

С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению председателя Луганской ОГА - 19 тыс. 815 человек) общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 271 тыс. 711 человек.