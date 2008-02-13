Германия предлагает Украине сделать тюрьмы как в Европе

Германия по согласованию с Советом Европы предлагает Украине помощь в приведении национального законодательства, которое регулирует деятельность уголовно-исполнительной системы, к европейским нормам и стандартам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом шла речь во время встречи первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА с руководителем проектов Немецкого Фонда международного правового сотрудничества в Украине, Республике Беларусь, Молдове, Грузии и Монголии Штефаном ХЮЛЬСХЁРСТЕРОМ сегодня в Киеве.

По мнению Ш.ХЮЛЬСХЁРСТЕРА, такое сотрудничество может осуществляться в рамках совместной Рабочей группы, в состав которой с украинской стороны было бы целесообразно привлечь специалистов Министерства юстиции, представителей Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, МВД, СБУ, Генеральной прокуратуры и Верховного суда Украины.

В ходе встречи первый заместитель министра юстиции сообщил представителю Немецкого Фонда международного правового сотрудничества, что Украина заинтересована в получении экспертной помощи в части анализа существующих законодательных норм и проектов законов в сфере криминальной юстиции, разработка которых возложена на Министерство юстиции.

Первый заместитель министра юстиции проинформировал собеседника, что на сегодняшний день среди проблем уголовно-исполнительной системы эксперты отмечают систематические нарушения прав человека в учреждениях отбывания наказаний, Украина продолжает оставаться одним из государств с наивысшими показателями количества заключенных, условия содержания заключенных не отвечают минимальным европейским стандартам.

Кроме того, по словам Е.КОРНИЙЧУКА, остается не решенным вопрос окончательной демилитаризации и преобразования уголовно-исполнительной системы в гражданское ведомство. Е.КОРНИЙЧУК отметил, что это является обязательством, которое взяла на себя Украина при вступлении в Совет Европы.

Также необходимо создать национальный превентивный механизм недопущения истязаний в учреждениях отбывания наказаний и следственных изоляторах. По словам первого заместителя министра юстиции, на сегодняшний день это является одной из самых распространенных причин жалоб в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, по которым суд выносил решения не в пользу государства.

Е.КОРНИЙЧУК подчеркнул, что, несмотря на то, что реформирование уголовно-исполнительной системы осуществляется на протяжении всего времени развития независимого Украинского государства, большинство этих проблем остаются не решенными. Это, по словам первого заместителя министра юстиции, связано с отсутствием четкого определения направлений реформы и четких очертаний уголовно-правовой политики государства.

В ходе встречи стороны достигли договоренностей о проведении первого заседания украинско-немецкой Рабочей группы, на котором должно состояться обсуждение плана совместной работы. Проведение такого заседания запланировано в Украине в начале марта текущего года.