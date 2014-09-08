В Луганске третья ночь прошла без обстрелов

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганского городского совета, ситуация с отсутствием в городе электроэнергии остается без изменений: нет света, воды, по-прежнему не работает стационарная и мобильная связь.

Читайте такжеОстаются затруднения в поставках продуктов в Луганск Как только на территории Луганска прекратились вооруженные противостояния, коммунальщики совместно с горожанами приступили к уборке территории и наведению порядка. Так, впервые за долгое время в Луганске прошел городской субботник.

В свою очередь, электрики занимаются восстановлением поврежденных в результате обстрелов линий электропередач, находящихся в черте города. Специалисты занимаются вопросами возобновления энергоснабжения в Луганске.

Одно из мест дозвона в Луганске

Луганчане могут приобрести только самые необходимые продукты питания, однако серьезной остается проблема невыплат в течение нескольких месяцев зарплат, пенсий и социальных выплат.

Читайте такжеПод Луганском российские наемники меняют мясные консервы на самогон - СМИПо-прежнему на большей части территории города нет воды, однако, по информации жителей, в отдельных домах и районах она появляется и идет под малым давлением.