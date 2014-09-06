Городские службы начали восстанавливать инфраструктуру Луганска
Минувшая ночь в Луганске впервые за несколько месяцев выдалась спокойной, без стрельбы. Однако в городе по-прежнему нет электроэнергии, воды и связи.
Об этом сообщает пресс-служба Луганского городского совета. "По информации жителей, по состоянию на 6 сентября, впервые за несколько месяцев минувшая ночь была спокойной и в городе не стреляли. Ситуация с отсутствиемв Луганске света, воды и связи остается без изменений", - говорится в сообщении.
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В связи с прекращением в городе вооруженных противостояний специалисты занялись восстановлением городской инфраструктуры, также ведутся подготовительные работы по возобновлению энергоснабжения Луганска. В областном центре горожане совместно с коммунальными службами прилагают усилия по наведению порядка и убирают территорию.
"Длительный период в Луганске не осуществляются выплаты зарплат, пенсий и социальных выплат. В продаже есть самые необходимые продукты питания, однако имеющиеся у людей денежные средства на исходе. Также в областной центр в течение длительного времени не поставляют продукты, медикаменты и топливо", - отмечено в сообщении.