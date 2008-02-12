Мэр Запорожья предлагает выселять из квартир должников

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ предлагает выселять из квартир должников за тепло и горячую воду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе запорожской мэрии, такое предложение Е.КАРТАШОВ высказал на посвященном ситуации с газообеспечением города совещании с руководителями ПРЭЖО, главами райадминистраций Запорожья и руководством концерна "Городские тепловые сети".

Отключение в Запорожье тепла и горячей воды мэр считает ЧП городского масштаба, которого допустить нельзя.

"Отключать всех без разбора - и должников и добросовестных плательщиков, конечно, нельзя. Проведите собрания жильцов, расскажите, кто не платит, и давайте готовить должников на выселение", - заявил Е.КАРТАШОВ.

Как сообщал УНИАН, запорожский концерн "Городские тепловые сети" (ГТС) - предприятие-монополист, обеспечивающее подачу тепла и горячей воды на территории города, задолжал поставщикам за потребленный газ более 138 млн. грн., в связи с чем лимит газа для Запорожья был существенно ограничен.

8 февраля в руководстве ОАО "Запорожгаз" УНИАН сообщили, что "Запорожье уже сейчас обеспечивает в городе подачу тепла и горячей воды населению только благодаря отбору газа сверх выделенных лимитов".