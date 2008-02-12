В четверг Украина начнет погашать долг перед Газпромом (дополненная)

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и России Владимир ПУТИН договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет гасить «газовые» долги за ноябрь-декабрь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президенты сообщили сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, начиная с четверга, Украина будет гасить задолженность, которая сложилась за ноябрь-декабрь прошлого года. При этом он подчеркнул, что стороны договорились, что цена 179,5 долларов будет сохранена на 2008 год. Также он дал понять, что стороны договорились о существующей схеме поставок.

В свою очередь В.ПУТИН напомнил, что ранее был подписан контракт, согласно которому, в случае какого-либо дефицита газа «Газпром» обязуется возместить этот дефицит. При этом он подчеркнул, что платить за этот газ необходимо по европейским ценам. «Я надеюсь, что эти договоренности будут реализованы», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» заявил, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа достиг уже 1,5 млрд. долл.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 11 февраля заявила, что правительство располагает финансовыми средствами для погашения задолженности за поставки газа в ноябре-декабре 2007 года по цене 2007 года, а не 2008, как требует компания «РосУкрЭнерго». Мы готовы рассчитаться с компанией «УкрГаз-Энерго», если она предъявит акты на основе цен 2007 года», - отметила она.

В прошлом году Украина покупала газ по цене 130 долл. за 1 тис. кубометров.