В Украине запретили трансляцию телеканала "История"

17:06, 04 сентября 2014
Общество
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Национальный совет по вопросам телерадиовещания запретил трансляцию в Украине российского телеканала "История".

Телеканал

Как сообщили в пресс-службе Нацсовета, такое решение было принято на основании несоответствия содержания иностранной программы "История" (ВГТРК) Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины по результатам рассмотрения материалов мониторинга этой программы.

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В пресс-службе отметили, что мониторинг Нацсовета зафиксировал в программном наполнении телеканала недостоверную информацию об исторических событиях в Украине, необоснованное акцентирование внимания на насилии и жестокости, разжигании национальной вражды, а это может причинить вред еще и физическому, психическому или моральному развитию детей и подростков.

"Поэтому Национальный совет принял соответствующее решение и обращает внимание провайдеров программной услуги на необходимость прекращения трансляции российского канала «История»", - отметили в пресс-службе.

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