Должностным лицам разрешили публично собирать пожертвования

За правительственный законопроект №4514а проголосовали 238 народных депутатов из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом определяется, что лица, находящиеся на государственной или иной публичной службе, и лица, которые действуют от имени лиц, находящихся на государственной или иной публичной службе, не имеют права осуществлять публичный сбор благотворительных пожертвований, за исключением случаев, установленных настоящим законом.

Публичный сбор благотворительных пожертвований для обеспечения боевой, мобилизационной готовности, боеспособности и функционирования вооруженных сил осуществляется лицами, указанными в ч. 2-7 этого закона, в порядке, определенном Кабинетом министров.