Николаевская область усиливает меры безопасности

Как сообщает пресс-служба Николаевской областной госадминистрации (ОГА), будет создана группа, которая вместе с общественными формированиями, сможет обеспечивать безопасность населенных пунктов.

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"Мы будем привлекать общественность, активистов, которые сегодня имеют боевой настрой и которые готовы защищать наш родной город и наш регион. Уверяю, что любые сепаратистские проявления, листовки, наклейки с агитационными призывами "о создании Новороссии" и другого рода агитационные материалы пророссийского направления будут очень жестко пресекаться", - отметил председатель ОГА Вадим Мериков.

Кроме того, на закрытом заседании также рассмотрели вопрос неправдивых звонках о минированиях. По словам главы ОГА, звонки поступают от людей из Луганской области. Подобные ложные информации оперативно отрабатывают соответствующие службы.

"Уверяю, николаевцы могут чувствовать себя в безопасности. Цель российских спецслужб и бандформирований - посеять панику и страх среди украинцев. Но они забывают, что мы – сильная нация, мы объединились для того, чтобы противостоять. Я очень часто общаюсь с людьми и вижу их готовность брать в руки оружие, защищать область, становиться на защиту целостности Украины. Наши военнослужащие в зоне проведения АТО ценой собственных жизней отстаивают целостность и независимость нашего государства. Николаевщина - это Украина. Украина - неделима. Слава Украине", - подчеркнул Вадим Мериков.