В Николаеве разыскивают злоумышленников, «заминировавших» 3 военкомата

Об этом УНИАН сообщили в группе связей с общественностью управления милиции Николаева.

По данным милиции, в воскресенье около 16 часов с интервалами примерно в 15 минут к дежурным по военным комиссариатам и на телефонную спецлинию «102» начали поступать сообщения о минировании. Неизвестные мужчины говорили, что вскоре произойдут взрывы в Николаевском областном, а также Ленинском и Заводском районных военкоматах.

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На места происшествий выезжали службы экстренного вызова, кинологи со служебными собаками, а также сотрудники взрыво-технической службы. После тщательного обследования зданий и прилегающей территории, никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено. Принимаются меры по установлению лиц, которые сообщили о минировании.

Начаты уголовные производства по ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».