В Одессе прошел митинг против военной агрессии России

Как передает корреспондент УНИАН, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, собрались сотни горожан.

Они пришли с флагами Украины и Евросоюза, черно-красным флагом, с желто-голубой символикой на одежде, а также с различными плакатами антивоенного содержания и призывами остановить агрессию президента России Владимира Путина, в частности, такими: «Россияне, остановите маньяка Путина», «Путин, иди домой», «Путин вон!», «Мой брат - Каин?» и т. д.

Часть людей одета в вышиванки, многие пришли с детьми. Также к памятнику подогнали бронированную разведывательную дозорную машину (БРДМ) с флагом Украины.

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Люди по очереди подходят к микрофону, чтобы высказаться против происходящего военной агрессии и, обращаясь к российскому народу, просят «повлиять на Путина».

Один из активистов местного Евромайдана Андрей Юсов предложил обратиться к президенту США Бараку Обаме с просьбой возобновить в Одессе функционирование американского консульства, которое работало в городе до 1918 года. (Позднее оно прекратило существование по приказу советских властей). Все присутствующие поддержали инициативу Юсова.