Партия регионов заявляет о предвзятом отношении власти к Рудьковскому

Партия регионов Украины видит в аресте бывшего министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО предвзятость действий нынешней власти.

Об этом говорится в заявлении Партии регионов.

Как отмечается в документе, "пытаясь пропиарить то, как власть одолевает коррупцию, помаранчевые сами перефразировали лозунг, с которым они шли на выборы. Вместо "Закон один для всех" реализуется принцип "Закон один для всех, кто потерял власть”.

По убеждению авторов заявления, "мотивация – против него (Н.РУДЬКОВСКОГО - УНИАН) открыто уголовное дело. Но уголовное дело возбуждено и против Юрия ЛУЦЕНКО. По логике, он должен бы быть по меньшей мере отстранен от власти. Но - "Закон один для всех, кто потерял власть". Для тех, кто у власти, Закон не писан", - считают в партии.

В то же время члены Партии регионов утверждают, что не защищают никого, "кто нарушал закон".

По убеждению "регионалов", "каждый, кто нарушил право, – должен за это отвечать". Однако при этом, как отмечается в документе, "вина должна быть доказана, а процедура – соблюдена". "Нельзя нарушать права и свободы человека в угоду предвыборному пиару тех, кто думает не о судьбе страны, а о своей судьбе после следующих президентских выборов", - говорится дальше в заявлении.