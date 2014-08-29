Последние дни лета в Украине будут солнечными и теплыми

Западный антициклон обусловит сухую воздушную массу, везде будет малооблачно и солнечно, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха постепенно повысится и в дневные часы составит + 20+27 градусов, на юге до +27+29 градусов.

В западной части будет преобладать сухая воздушная масса, 31 августа на крайнем западе возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью +7+12, днем +20+26 градусов.

В северных областях осадков не ожидается, лишь 31 августа небольшие дожди с грозами возможны в Сумской области. Температура воздуха ночью +9 +15 градусов, днем +20+26 градусов.

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В центральных областях будет сухо. Температура воздуха ночью +10 +16, днем +21+26 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +10+16, днем +22+27 градусов.

В южной части дождей не предвидится. Температура воздуха ночью +14 +20, днем +22+27, местами + 27+ 29 градусов.

В Киеве выходными будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью +12+14, днем +22+24 градуса.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.