В Украине частота инсультов в 13 раз превышает европейский показатель - Счетная палата

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Счетной палаты.

В сообщении отмечается, что, как показал аудит, тенденции по заболеваемости сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями и смертности от них остаются негативными. Среди болезней взрослого населения страны эти заболевания занимают первое место, составляя 66% в структуре причин смертности граждан. Этот показатель является одним из наивысших в Европе. Ежегодно из-за болезней сердца и сосудов в Украине умирают почти 460 тыс. человек. Частота инсультов превышает аналогичный показатель в развитых странах Европы в 11-13 раз. Ежегодно в стране диагностируется около 50 тыс. случаев инфаркта миокарда.

Читайте такжеИз-за тревожных событий в стране украинцам грозят инсульты - профессор ПолищукРасчетная годовая потребность в операциях на сердце составляет 35 тыс. вмешательств, однако в 2013 году обеспечена только на 57,3%. И это - без учета «хирургического долга», то есть количества пациентов (около 150 тыс. больных, ожидающих операцию, говорится в сообщении.

Как отмечается, коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству здравоохранения Украины в 2013 году и первом полугодии 2014 года для обеспечения лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, и констатировала, что надлежащая система организации оказания медицинской помощи таким больным с введением единых подходов и стандартов на сегодняшний день не создана.

Коллегия также отметила низкий уровень осведомленности населения о рисках для их здоровья и констатировала, что ситуация с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями в стране вышла за сугубо медицинские рамки и на сегодня является социальной проблемой, которая влияет на здоровье граждан и продолжительность их жизни.