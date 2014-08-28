В одной из киевских школ отказались от цветов на 1 сентября: сэкономленные средства передадут бойцам АТО

В этом году на первый звонок ученики столичной школы №307 придут без букетов для своих учителей. Деньги, которые планировалось потратить на цветы, пересчитают бойцам, которые пострадали в зоне АТО. Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Директор школы, которая придумала эту акцию, говорит, что учитель жить без цветов сможет, а вот боец без лекарств - нет. На проведение акции ее вдохновила подруга-врач, которая в свободное время работает волонтером в военном госпитале.