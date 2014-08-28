В одной из киевских школ отказались от цветов на 1 сентября: сэкономленные средства передадут бойцам АТО
15:57, 28 августа 2014Общество
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Школьники проведут акцию "Лекарства вместо цветов".
В одной из столичных школ проведут акцию "Лекарства вместо цветов" / ТСН
В этом году на первый звонок ученики столичной школы №307 придут без букетов для своих учителей. Деньги, которые планировалось потратить на цветы, пересчитают бойцам, которые пострадали в зоне АТО. Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
Школьники вместо цветов на 1 сентября переведут средства раненым бойцам
Директор школы, которая придумала эту акцию, говорит, что учитель жить без цветов сможет, а вот боец без лекарств - нет. На проведение акции ее вдохновила подруга-врач, которая в свободное время работает волонтером в военном госпитале.
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