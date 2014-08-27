СНБО: целью боевиков является полное уничтожение инфраструктуры Донбасса

18:26, 27 августа 2014
Общество
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Цель боевиков состоит в полном уничтожении инфраструктуры Донбасса и создании картины гуманитарной катастрофы.

REUTERS

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Систематические обстрелы, диверсионно-подрывная деятельность террористов свидетельствуют о том, что цель боевиков – полное уничтожение инфраструктуры Донбасса", - убежден он.

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"Российские наемники системно обстреливают промышленные предприятия, коммунальные объекты, жилые дома, мосты, уничтожая производственные мощности региона", - сказал Андрей Лисенко.

Он считает, что "именно такие действия имеют целью создание на территориях Луганской и Донецкой областей картины гуманитарной катастрофы".

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