СНБО: целью боевиков является полное уничтожение инфраструктуры Донбасса
18:26, 27 августа 2014Общество
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Цель боевиков состоит в полном уничтожении инфраструктуры Донбасса и создании картины гуманитарной катастрофы.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Систематические обстрелы, диверсионно-подрывная деятельность террористов свидетельствуют о том, что цель боевиков – полное уничтожение инфраструктуры Донбасса", - убежден он.
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"Российские наемники системно обстреливают промышленные предприятия, коммунальные объекты, жилые дома, мосты, уничтожая производственные мощности региона", - сказал Андрей Лисенко.
Он считает, что "именно такие действия имеют целью создание на территориях Луганской и Донецкой областей картины гуманитарной катастрофы".
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