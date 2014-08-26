В Донецке водоснабжение ограничено

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении отмечается, что после успешного запуска специалистами КП «Компания «Вода Донбасса» четвертого подъема канала «Северский Донец-Донбасс» в районе города Макеевки 23 августа и ремонта поврежденных напорных трубопроводов, подача воды на Донецк осуществляется из канала, однако в ограниченном количестве. Увеличить объемы воды Донецку в настоящее время пока не представляется возможным, констатировали в горсовете.

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В минимальном режиме на сегодняшний день работают все водопроводные узлы КП «Донецкгорводоканал», кроме Южного. Подаваемых объемов воды не хватает для нормальной работы этого водоузла. И, чтобы обеспечить жителей микрорайонов Мирный, Солнечный в Кировском районе и микрорайонов Голубой, Звездный, Одесский в Ленинском районе, которые обычно получают воду от Южного водоузла, работники водоканала ежедневно проводят регулировку сетей, выполняют необходимые переключения. Это дает возможность обеспечить водой жителей хотя бы несколько часов вечером. Так, вчера 25 августа, воду удалось подать после 21.00.