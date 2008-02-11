Синоптики пугают похолоданием

12 февраля согласно прогнозам синоптиков на территории Украины будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 13-14 февраля сохранится облачная с прояснениями погода. 13 февраля - преимущественно без осадков, только в северных, Черкасской и Полтавской областях, а 14 февраля в Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный (в восточной части, Крыму и Приазовье северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах, 13 февраля и на востоке страны местами 10-12° мороза, 14 февраля в Украине, кроме восточных областей, Приазовья и степной части Крыма, 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южной части и западных областях 3-5° тепла, на Закарпатье до 8° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

15-16 февраля ожидается небольшой снег, лишь 15 февраля на юге страны без существенных осадков. Температура 15 февраля в западных областях и в южной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории ночью 5-10°, днем 2-7° мороза; 16 февраля в Украине снижение температуры на 4-6°.

В Киеве и столичной области 12 февраля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киеве 6-8° мороза, днем около 0°, по области ночью 5-10° морозу, днем от 3° мороза до 2° тепла.

13-14 февраля сохранится облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 13 февраля 4-6° мороза, 14 февраля 1-3° мороза; днем от 1° мороза до 1° тепла. В области 13 февраля ночью 4-9° мороза, 14 февраля 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла.

15-16 февраля пройдет небольшой снег. Температура 15 февраля в Киеве ночью 6-8°, днем 3-5° мороза, 16 февраля снижение температуры ночью до 11-13°, днем до 7-9° мороза. По области 15 февраля ночью 5-10°, днем 2-7° мороза, 16 февраля снижение температуры ночью до 10-15°, днем до 6-11° мороза.