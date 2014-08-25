На Житомирщине умер самый высокий человек мира

15:52, 25 августа 2014
Общество
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Вчера в селе Подолянцы Чудновского района Житомирской области на 44-м году жизни скончался самый высокий в мире человек - Леонид Стадник.

Умер Леонид Стадник

Об этом УНИАН сообщили в поселковом совете Подолянец.

Похороны Стадника запланированы на завтра, 26 августа.

Читайте такжеВ США умер старейший человек планеты по версии Книги рекордов ГиннесаПо данным журналиста Артура Самарцева, Стадник умер от кровоизлияния в мозг.

Как сообщал УНИАН, Леонид Стадник был самым высоким человеком планеты среди ныне живущих людей, . Его рост составлял 2 метра 57 сантиметров.

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