На Житомирщине умер самый высокий человек мира
15:52, 25 августа 2014Общество
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Вчера в селе Подолянцы Чудновского района Житомирской области на 44-м году жизни скончался самый высокий в мире человек - Леонид Стадник.
Умер Леонид Стадник / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в поселковом совете Подолянец.
Похороны Стадника запланированы на завтра, 26 августа.
Читайте такжеВ США умер старейший человек планеты по версии Книги рекордов ГиннесаПо данным журналиста Артура Самарцева, Стадник умер от кровоизлияния в мозг.
Как сообщал УНИАН, Леонид Стадник был самым высоким человеком планеты среди ныне живущих людей, . Его рост составлял 2 метра 57 сантиметров.
На Житомирщине умер самый высокий житель планеты - Леонид Стадник
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