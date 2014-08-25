На Луганщине террористы расстреляли активиста "ЛНР" - СМИ

В результате с официальной формулировкой "за бандитизм" был расстрелян Владимир Веревка.

Об этом сообщают местные жители, пишет Информатор.

Напомним, гражданин Веревка активно участвовал в сепаратистских акциях и захватах административных зданий города.

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В том числе, он был в группе сепаратистов Ровенек, вооруженных огнестрельным оружием, которые пытались захватить административное здание Ровеньковского городского отдела милиции в мае 2014 года.