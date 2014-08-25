В Павлограде свалили памятник Ленину
01:53, 25 августа 2014Общество
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Активисты свалили с постамента памятник коммунистическому вождю Владимиру Ленину в Павлограде Днепропетровской области.
В Павлограде свалили памятник Ленину / twitter.com/tombreadley
Это произошло несколько часов назад. Фото и видео с места события очевидцы распространяют в социальных сетях, передает ТСН.
На них видно, что на площади у монумента собралась толпа. Люди радостно приветствовали падение памятника.
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Почти сразу после того, как монумент был сброшен, на него взобрались люди с символикой Украины и начали празднование.
Свою инициативу активисты назвали подарком городу ко Дню Независимости от патриотов.
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